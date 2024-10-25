«Бесплодие и онкология»: Врач назвала опасными пластиковые контейнеры для еды

«Бензилбутилфталат используется для производства пластиковых контейнеров, он включает в себя вещество, которое вызывает увеличение синтеза женских гормонов и негативно влияет на фертильность у мужчин. Вызывает, можно сказать, вторичное бесплодие. Микропластик влияет на снижение иммунитета, способствует канцерогенезу, то есть это процесс образования злокачественных тканей, что может приводить к онкологическим заболеваниям. Частицы засоряют даже кишечник, что приводит к заболеваниям пищеварения. На состояние бронхов и легких это тоже может влиять, а также на кожу, может запускать воспалительные процессы», - предупредила она.

По ее словам, еду в пластиковых контейнерах не стоит не только греть, но и хранить в целом.

«Греть еду в пластиковых контейнерах и есть из пластика в целом вредно, так как все равно оседает микропластик, его частицы. Даже продукты хранить в пластике не стоит, еду и воду. Премиальные продукты сейчас упаковывают в стеклянные контейнеры, в глиняные. Даже йогурт в глиняных баночках уже есть. Также бумажную упаковку лучше использовать вместо пластиковой. Уже доказано, что безопасного пластика не существует, в любом случае какой-то вред он несет», - заключила собеседница НСН.

Ранее ученые из Университета Ноттингем Трент в Великобритании ранее сообщили, что в микроволновках встречаются представители 747 разных родов из 25 типов бактерий. При этом они назвали потенциально опасными для здоровья людей некоторые микроогранизмы, например, Klebsiella, Enterococcus и Aeromonas, передает «Радиоточка НСН».

