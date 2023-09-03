Онколог назвал три симптома мгновенной смерти

Тромбообразование может возникнуть из-за проблем с кровообращением после перенесенного коронавируса, напоминает медик. В связи с этим необходимо своевременно обратиться к врачу. Те, кто испытывают «тревожное ощущение в груди», «умирают за секунды», напоминает Гадзиян. Он также рекомендует обратить внимание на долгую диарею, многодневный утренний кашель и сильные головные боли. По мнению медика, такие симптомы свидетельствуют о нарушении естественных процессов в организме, предупредил он.

Для пользы здоровью Гадзиян рекомендовал перед сном выпивать стакан воды. Так можно снизить риск возникновения инсульта или инфаркта.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН заявила, что курение не дает мгновенной смерти или сразу – смертельных заболеваний.

«Оно сказывается на здоровье через 10-15-20 и более лет. Курение – это атеросклероз и хроническая обструктивная болезнь легких. Эти болезни приходят к человеку к 30-50 годам», - пояснила эксперт.





