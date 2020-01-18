Отказ от курения ради экономии. Малышева поспорила с экспертами рынка

Отказ россиян от курения поможет сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9 процента в год. Такие выводы содержатся в исследовании, проведенном Центром развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково», сообщает ТАСС.

Согласно опубликованным данным, ежегодные траты системы здравоохранения на курильщиков составляют более 1,3 триллиона рублей или 18,7 миллиарда долларов. Для сравнения указывается, что в Израиле и Канаде аналогичные расходы ниже.

Телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН заявила, что исследование сколковских ученых об экономии расходов на лечение российских курильщиков верное. Однако, отметила эксперт, экономический эффект проявится не ранее, чем через 20 лет.

«Это абсолютно верное исследование. Но, к сожалению, экономический резудьтат будет не сиюминутный. Сокращение расходов в связи с изменением образа жизни – самое реальное, что может быть. Ремарка только одна – сокращение расходов произойдет через 20-30 лет. Сегодня мы сталкиваемся с пациентами, которые много десятилетий курили, а вот через 20 лет - с теми, кто не курил. Курение не дает мгновенной смерти или сразу – смертельных заболеваний. Оно сказывается на здоровье через 10-15-20 и более лет. Курение – это атеросклероз и хроническая обструктивная болезнь легких. Эти болезни приходят к человеку к 30-50 годам», - пояснила эксперт.