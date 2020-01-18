Отказ от курения ради экономии. Малышева поспорила с экспертами рынка
Телеведущая, профессор Елена Малышева поспорила в эфире НСН с главным редактором отраслевого информагентства «Русский табак» Максимом Королевым об экономии на лечении курильщиков.
Отказ россиян от курения поможет сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9 процента в год. Такие выводы содержатся в исследовании, проведенном Центром развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково», сообщает ТАСС.
Согласно опубликованным данным, ежегодные траты системы здравоохранения на курильщиков составляют более 1,3 триллиона рублей или 18,7 миллиарда долларов. Для сравнения указывается, что в Израиле и Канаде аналогичные расходы ниже.
Телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН заявила, что исследование сколковских ученых об экономии расходов на лечение российских курильщиков верное. Однако, отметила эксперт, экономический эффект проявится не ранее, чем через 20 лет.
«Это абсолютно верное исследование. Но, к сожалению, экономический резудьтат будет не сиюминутный. Сокращение расходов в связи с изменением образа жизни – самое реальное, что может быть. Ремарка только одна – сокращение расходов произойдет через 20-30 лет. Сегодня мы сталкиваемся с пациентами, которые много десятилетий курили, а вот через 20 лет - с теми, кто не курил. Курение не дает мгновенной смерти или сразу – смертельных заболеваний. Оно сказывается на здоровье через 10-15-20 и более лет. Курение – это атеросклероз и хроническая обструктивная болезнь легких. Эти болезни приходят к человеку к 30-50 годам», - пояснила эксперт.
А вот главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев в эфире НСН очень скептически отозвался о результатах исследования ученых из «Сколково».
«У меня даже нет комментариев по поводу этих цифр! Давайте не будем тратить на это время. Табак – это товар, который «завязан» на физиологии, как еда. Если человек начал курить, ему никотин нужен. В лучшем случае, он может перейти на менее вредный для здоровья продукт. Очень мало кто может полностью отказаться от никотина и от курения», - заявил собеседник НСН.
Ранее президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов в эфире НСН оценил возвращение курилок в аэропорты. По его мнению, здравый смысл восторжествовал.
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