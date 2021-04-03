Ученые раскрыли опасность чрезмерного употребления апельсинов

Избыточное употребление апельсинов может провоцировать рак кожи. Об этом сообщает Express, ссылаясь на данные исследователей из американского Университета Индианы.

Ученые выяснили, что более двух порций цитрусовых в день увеличивают риск возникновения рака кожи на 63 %. Причиной этому служит содержащееся в апельсинах вещество псорален, которое повышает чувствительность кожи к ультрафиолету, а также обладает фотокарциногенными свойствами.

По данным исследователей, наиболее подвержены риску онкологии люди со светлой или очень светлой кожей.

Рак кожи, или меланома – одна из наиболее опасных злокачественных опухоль. Развивается она из меланоцитов, продуцирующих меланины пигментных клеток. Меланома чаще всего локализуется в коже, однако в ряде случаев обнаруживается на сетчатке глаза или слизистых оболочках.

