Назван самый вредный способ употребления яиц
Яйца, обжаренные вместе с колбасой или мясом — самый вредный вариант употребления этого продукта, рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург.
«Любая колбаса, обжаренная вместе с яйцами, не добавляет этому блюду пользы, а наоборот – делает его вредным, а для некоторых групп населения особо вредным», — поделился медик в эфире телеканала «Россия».
По словам эксперта, ряд исследований подтвердили, что употребление 50 граммов жареного вместе с яйцами красного мяса в день увеличивает риск развития рака поджелудочной железы и толстой кишки. Кроме того, подобный рацион ускоряет течение атеросклероза.
При этом самым полезным вариантом употребления диетолог назвал яйца пашот.
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