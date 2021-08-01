Онколог назвал признаки опасных родинок
Как распознать опасные родинки, рассказал онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Родинки могут быть потенциально меланомоопасными. Людям с большим количеством родинок нужно за ними следить и обращать внимание, прежде всего, на малейшие изменения. Есть четкие характеристики: размер, увеличение формы, изменение цвета, появление мокнущих участков, выпадение волос, появление зуда в месте, где родинка», — пояснил медик.
Онколог рекомендовал избавиться от родинки, которая постоянно подвергается травмированию – трется о воротник или ремень.
Также он советовал обратить внимание на возникновение шелушений, язв, локальных покраснений. По его словам, такие участки кожи могут сигнализировать о появлении злокачественной опухоли.
Система «A, B, C, D, E» помогает оценить уровень опасности трансформации родинок на теле человека, пояснил главный врач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала «Россия». Благодаря этому способу можно определить опасную родинку, которая грозит переродиться в меланому.
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