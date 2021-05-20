Онколог рассказал, когда нужно обращаться к врачу

Незамедлительно обратиться к врачу стоит, если появляются уплотнения, изменяются давно существующие родинки, сообщил РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

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Он отметил, что при малейшем недомогании стоит обращаться к врачу. Кроме того, симптомами являются слабость, резкое похудение, примеси слизи или крови в кале. Хатьков добавил, что коронавирус не может повлиять на онкологическое заболевание, однако способен не дать возможности лечиться, сообщил РЕН ТВ.

Ранее детский онколог и член делегации России в ПАСЕ Владимир Круглый в пресс-центре НСН заявил, что самая большая проблема в онкологии – кадровая. Он отметил, что новый порядок оказания медпомощи онкобольным хороший, но реализовывать его некому.

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ФОТО: pixabay.com
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