Онколог рассказал, когда нужно обращаться к врачу
Незамедлительно обратиться к врачу стоит, если появляются уплотнения, изменяются давно существующие родинки, сообщил РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.
Он отметил, что при малейшем недомогании стоит обращаться к врачу. Кроме того, симптомами являются слабость, резкое похудение, примеси слизи или крови в кале. Хатьков добавил, что коронавирус не может повлиять на онкологическое заболевание, однако способен не дать возможности лечиться, сообщил РЕН ТВ.
Ранее детский онколог и член делегации России в ПАСЕ Владимир Круглый в пресс-центре НСН заявил, что самая большая проблема в онкологии – кадровая. Он отметил, что новый порядок оказания медпомощи онкобольным хороший, но реализовывать его некому.
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