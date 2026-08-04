Россияне смогут наблюдать солнечное затмение

12 августа произойдет частичное солнечное затмение, жители Москвы смогут наблюдать его в течение всего нескольких минут, сообщают «Известия» со ссылкой на Институт космических исследований Российской академии наук.

Астрономы назвали предстоящее затмение «неудачным» для жителей Земли

Луна закроет около 12% диаметра солнечного диска. Астрономическое явление ожидается в 20:04 мск, а в 20:09 мск Солнце уйдет за горизонт. Угольников подчеркнул, что из-за низкого положения светила над горизонтом его яркость будет ослаблена.

Ученые предупреждают, что смотреть на Солнце без специальных средств защиты опасно, необходимо применять специальные солнечные фильтры.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/ Илья Питалев
ТЕГИ:АстрономияСолнцеЗатмение

Горячие новости

Все новости

партнеры