Россияне смогут наблюдать солнечное затмение

Луна закроет около 12% диаметра солнечного диска. Астрономическое явление ожидается в 20:04 мск, а в 20:09 мск Солнце уйдет за горизонт. Угольников подчеркнул, что из-за низкого положения светила над горизонтом его яркость будет ослаблена.

Ученые предупреждают, что смотреть на Солнце без специальных средств защиты опасно, необходимо применять специальные солнечные фильтры.

