В Госдуме хотят предупреждать водителей об эвакуации автомобиля
В Госдуме предложили изменить порядок эвакуации автомобилей и обязать уведомлять об этом владельцев транспортных средств заранее, сообщают «Ведомости».
Инициатива принадлежит депутатам от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Документ внесен на рассмотрения Думы. Согласно инициативе, перед началом перемещения автомобиля на специализированную стоянку должностные лица должны будут направлять владельцу или водителю предупреждение за 15 минут до эвакуации. Парламентарии считают, что такая мера позволит дать автомобилистам возможность оперативно устранить нарушение до применения принудительной меры.
Система предварительного оповещения через «Госуслуги» должна повысить удобство для водителей и снизить социальную напряженность, возникающую при эвакуации автомобилей. Если владелец авто готов незамедлительно устранить причину нарушения, перемещение машины на штрафстоянку может оказаться необоснованным.
Если человек припарковался на тротуаре, его автомобиль нужно эвакуировать и выписывать штраф, ждать 15 минут при злостных нарушениях было бы странно, рассказал НСН главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
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