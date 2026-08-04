Останина призвала гарантировать бюджетные места набравшим 300 баллов за ЕГЭ абитуриентам

С такой просьбой она обратилась к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову. Депутат считает, что большинство бюджетных мест на популярных направлениях в ведущих вузах занимают победители и призеры олимпиад, поступающие без вступительных испытаний. В результате абитуриентам с максимальным результатом ЕГЭ по трем основным предметам не остается свободных мест.

Парламентарий отмечает, что поддержка олимпиадников важна, но полное обесценивание 300-балльного результата ЕГЭ подрывает доверие к справедливости всей системы поступления и может снизить значимость единого госэкзамена.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор хочет внедрить устную часть в ЕГЭ по истории к 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

