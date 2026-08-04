Останина призвала гарантировать бюджетные места набравшим 300 баллов за ЕГЭ абитуриентам

Необходимо гарантировать бюджетные места абитуриентам, набравшим 300 баллов за ЕГЭ, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, сообщает Daily Storm.

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С такой просьбой она обратилась к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову. Депутат считает, что большинство бюджетных мест на популярных направлениях в ведущих вузах занимают победители и призеры олимпиад, поступающие без вступительных испытаний. В результате абитуриентам с максимальным результатом ЕГЭ по трем основным предметам не остается свободных мест.

Парламентарий отмечает, что поддержка олимпиадников важна, но полное обесценивание 300-балльного результата ЕГЭ подрывает доверие к справедливости всей системы поступления и может снизить значимость единого госэкзамена.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор хочет внедрить устную часть в ЕГЭ по истории к 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН Сергей Андреев
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