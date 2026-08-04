Иностранку отправят домой за коврик с флагом России на полу
Гражданку Узбекистана вышлют на родину за половой коврик с флагом России, сообщает Daily Storm.
Билет ей купил узбекский миграционный фонд. Полиция Нижегородской области во время рейда накрыла квартиру с нелегалами. В одной из комнат женщина по имени Сайера постелила на пол коврик, на котором был изображен российский триколор. Объяснить свой поступок мигрантка не смогла. Она попыталась оправдаться тем, что собиралась его потом «почистить».
Рассматривался вопрос о заведении против нее уголовного дела по статье «Надругательство над государственным флагом». На помощь соотечественнице пришли в агентстве миграции Узбекистана и оказали консульско-правовую помощь. В Ташкент она отправится 6 августа.
Ранее Госдума запретила получение гражданства РФ мигрантам с судимостью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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