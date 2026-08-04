Гулявшая голой по Москве экс-участница «Дома-2» пробыла на свободе 10 секунд

Треш-блогершу вновь задержали прямо на выходе из столичного спецприемника. Вечером 3 августа девушка вышла из спецприемника. К ней сразу подошли двое силовиков, сказали «вы задержаны!» и отвели в машину. Предварительно, её повезли в отделение. Брагина успела только крикнуть «Подождите!». Точные причины задержания пока неизвестны.

Две недели назад Анастасию признали виновной по статье о мелком хулиганстве за голую прогулку по столице и отправили под арест. Ее оштрафовали на 4 тысячи рублей.

Девушка без одежды заходила в магазины и другие заведения, не обращая внимания на прохожих, в том числе детей. После прогулки она заявила подписчикам, что «сделала это», а вскоре была задержана полицейскими. Треш-блогерша регулярно публиковала откровенные ролики, а также заявила, что оставила свою кошку в лесу ради прохождения «духовного пути».

Ранее сценарист сериала «Счастливы вместе» получил срок за убийство участника «Дом-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

