Гулявшая голой по Москве экс-участница «Дома-2» пробыла на свободе 10 секунд
Бывшая участница проекта «Дом-2» Анастасия Брагина, которая прошлась голышом по Москве, пробыла на свободе 10 секунд, сообщает Telegram-канал Shot.
Треш-блогершу вновь задержали прямо на выходе из столичного спецприемника. Вечером 3 августа девушка вышла из спецприемника. К ней сразу подошли двое силовиков, сказали «вы задержаны!» и отвели в машину. Предварительно, её повезли в отделение. Брагина успела только крикнуть «Подождите!». Точные причины задержания пока неизвестны.
Две недели назад Анастасию признали виновной по статье о мелком хулиганстве за голую прогулку по столице и отправили под арест. Ее оштрафовали на 4 тысячи рублей.
Девушка без одежды заходила в магазины и другие заведения, не обращая внимания на прохожих, в том числе детей. После прогулки она заявила подписчикам, что «сделала это», а вскоре была задержана полицейскими. Треш-блогерша регулярно публиковала откровенные ролики, а также заявила, что оставила свою кошку в лесу ради прохождения «духовного пути».
Ранее сценарист сериала «Счастливы вместе» получил срок за убийство участника «Дом-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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