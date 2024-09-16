Онищенко: В России фиксируют тысячу случаев детской заболеваемости корью в год
Корь куда страшнее омикрона, поэтому пренебрегать вакцинацией детей от этого заболевания - ужасная ошибка, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Самые страшные детские инфекции – это корь и полиомиелит, корь до сих пор фиксируется в России, поэтому родители очень рискуют, отказываясь прививать детей. Об этом в пресс-центре НСН рассказал Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Сегодня у нас есть очень четкое понятие детских инфекций, это корь, это полиомиелит. ВОЗ сегодня на последнем брифинге четко и тревожно говорила о том, что на глобальном уровне полиомиелит сильно беспокоит мир. Сегодня в России уровень заболеваемостью корью идет на спорадическом (нерегулярном - прим. НСН) уровне, но мы регистрируем до 1 тысячи случаев в год среди наших детей. Это происходит из-за безответственного отношения родителей, они отказываются от вакцинации, и дети остаются без защиты. А корь является самой опасной инфекцией, куда страшнее омикрона. Но тем же гриппом, любой его формой, дети всегда болеют более тяжело, чем взрослые», - пояснил он.
Ранее Онищенко в пресс-центре НСН посоветовал носить маску, прививаться и мыть руки, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru