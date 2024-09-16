«Отпуска и Олимпиада»: Онищенко о причинах роста числа заболевших коронавирусом летом

«После мая 2023 года пиком был декабрь 2023 года. Потом произошло снижение заболеваемости и этим летом подъем. Почему произошел летний подъем заболеваемости ковидом: во-первых, поездки в отпуска, мы не вводили ограничения, поездки в Юго-восточную Азию. Сняли ограничения и Китай, и Турция. Второе - массовые мероприятия, спортивные, музыкальные, Олимпиада в Европе. Еще один фактор – снизились другие респираторные инфекции, не было гриппов, ничего не циркулировало кроме коронавируса. Циркуляция коронавируса, как мы знаем, продолжается круглый год», - поделился он.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

