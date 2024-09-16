«Отпуска и Олимпиада»: Онищенко о причинах роста числа заболевших коронавирусом летом
На рост числа заболевших коронавирусом в РФ летом также повлияло отсутствие циркуляции других гриппов, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Летний подъем заболеваемости коронавирусом в России произошел из-за снятия ограничений на поездки в некоторые страны, летней Олимпиады в Париже и отсутствия ограничений на въезд в РФ. Об этом в пресс-центре НСН рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«После мая 2023 года пиком был декабрь 2023 года. Потом произошло снижение заболеваемости и этим летом подъем. Почему произошел летний подъем заболеваемости ковидом: во-первых, поездки в отпуска, мы не вводили ограничения, поездки в Юго-восточную Азию. Сняли ограничения и Китай, и Турция. Второе - массовые мероприятия, спортивные, музыкальные, Олимпиада в Европе. Еще один фактор – снизились другие респираторные инфекции, не было гриппов, ничего не циркулировало кроме коронавируса. Циркуляция коронавируса, как мы знаем, продолжается круглый год», - поделился он.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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