«Прививка и маска!»: Онищенко дал советы, как не заболеть коронавирусной инфекцией
Одышка, лихорадка и утомляемость могут свидетельствовать о заболевании коронавирусом, при этих симптомах необходимо купить тест, заявил НСН Геннадий Онищенко.
Россиянам необходимо привиться, тщательно мыть руки и носить маски в многолюдных помещениях, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пресс-центре НСН рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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«Нужно привиться! Гриппозная вакцина не защитит от ковида, но защитит вас от гриппа, если не заболеете гриппом, то ваша иммунная система будет готова ко встрече с коронавирусом. Обязательно ношение масок, особенно для старшей возрастной группы. Сейчас это уже нужно делать. Носить маски в многолюдных помещениях, особенно если приходиться контактировать с больным. На улице пока нет необходимости. Регулярное мытье рук. Это четко защит от вирусов и других инфекций. Если появились такие симптомы, как лихорадка, одышка, утомляемость - сделайте тест на ковид. Особенно группам риска по медицинским показаниям, им нужно обратиться к врачу, чтобы врач мог прописать антиретровирусные препараты, не антибиотики», - посоветовал он.
Ранее Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что причинами летнего подъема заболеваемости коронавирусом в России стали снятие ограничений на поездки в некоторые страны, летняя Олимпиада в Париже и отсутствие ограничений на въезд в РФ.
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