Онищенко рассказал, зачем российские ученые сделали три вакцины от коронавируса
Экс-главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, зачем в России разработали три вакцины от коронавируса, пишет Sobesednik.ru.
Этим, по его словам, российские ученые показали, что отечественная научная школа «заточена на вакцинный суверенитет». Как отметил депутат, «наша иммунология сохраняет свои лидерские позиции на планете».
Онищенко подчеркнул, что сегодня в России имеются вакцины всех существующих типов: генно-инженерная «Спутник V», синтетическая от «Вектора» и классическая.
Ранее заявил в эфире НСН, что нужно переходить к другим формам борьбы с коронавирусом.
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