Онищенко рассказал, зачем российские ученые сделали три вакцины от коронавируса

Онищенко подчеркнул, что сегодня в России имеются вакцины всех существующих типов: генно-инженерная «Спутник V», синтетическая от «Вектора» и классическая.

Ранее заявил в эфире НСН, что нужно переходить к другим формам борьбы с коронавирусом.

