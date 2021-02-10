Онищенко призвал отменить обязательный масочный режим

Рекомендательный режим ношения масок необходим во всех регионах, а не только в Удмуртии. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

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«Надо этим заниматься, и не только Удмуртии, а всем, потому что это затянувшееся наше болото с этими мерами, надо его раскачивать и давать возможность людям работать», - заявил он, добавив, что это будет стимулировать вакцинацию.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что в регионе с 12 февраля отменяется обязательное требование по ношению масок. С сегодняшнего дня власти республики снимают ограничения по работе общепита.

Ранее Онищенко в беседе с РИА ФАН заявил о «демонизации» COVID-19.


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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Защитная маскаКоронавирусГеннадий Онищенко
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