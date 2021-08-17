Онищенко рассказал о совмещении прививок от коронавируса и гриппа

По его слова, со следующей недели необходимо начинать вакцинацию от гриппа и привить не менее 70 миллионов человек. «В других случаях мы допускаем одновременное введение двух вакцин, у нас есть практика одновременного введения детям поливакцин в один день. Но на вакцины против коронавируса, учитывая их новизну и неопределенность многих вопросов, это не распространяется. Такое решение не может быть принято, потому что пока нет никаких объективных результатов исследований на этот счет», — отметил Онищенко.

По его словам, прививать от гриппа нужно, прежде всего, тех, кто уже переболел COVID-19, и тех, кто завершил полный курс вакцинации против коронавируса месяц и более назад. Таких россиян насчитывается около 30 миллионов. Кроме того, 16 вакцинации подлежат 16 миллионов школьников.

Ранее Онищенко сообщил, что коронавирусные ограничения в Москве должны сохраняться, поскольку в городе еще не достигнут высокий уровень иммунизации населения.

