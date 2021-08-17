Онищенко рассказал о совмещении прививок от коронавируса и гриппа
Вакцинация от гриппа предстоящей осенью совпадет с прививочной компанией против коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко.
По его слова, со следующей недели необходимо начинать вакцинацию от гриппа и привить не менее 70 миллионов человек. «В других случаях мы допускаем одновременное введение двух вакцин, у нас есть практика одновременного введения детям поливакцин в один день. Но на вакцины против коронавируса, учитывая их новизну и неопределенность многих вопросов, это не распространяется. Такое решение не может быть принято, потому что пока нет никаких объективных результатов исследований на этот счет», — отметил Онищенко.
По его словам, прививать от гриппа нужно, прежде всего, тех, кто уже переболел COVID-19, и тех, кто завершил полный курс вакцинации против коронавируса месяц и более назад. Таких россиян насчитывается около 30 миллионов. Кроме того, 16 вакцинации подлежат 16 миллионов школьников.
Ранее Онищенко сообщил, что коронавирусные ограничения в Москве должны сохраняться, поскольку в городе еще не достигнут высокий уровень иммунизации населения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- Онищенко рассказал о совмещении прививок от коронавируса и гриппа
- Чехия исключила РФ из списка стран с экстремальным риском COVID-19
- Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 1 419
- Власти Краснодарского края опровергли информацию об угрозе затопления Анапы
- Байден: США были готовы к коллапсу в Афганистане
- Карпин назвал главную проблему российского футбола
- В ЮАР в аварии с автобусом погибли 28 человек
- Хабиб Нурмагомедов подпишет рекламный контракт на 500 млн рублей
- В МЧС пока не подтверждают информацию о взрыве в Екатеринбурге
- Путин утвердил национальный план борьбы с коррупцией до 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru