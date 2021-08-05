Онищенко раскритиковал отмену ковидных ограничений в Москве
Коронавирусные ограничения в Москве должны сохраняться, поскольку в городе еще не достигнут высокий уровень иммунизации населения. Такое мнение высказал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
По словам политика, руководству и населению региона необходимо достичь более высокого уровня коллективного иммунитета. Лишь после создания имунной прослойки можно будет смягчать санитарные меры.
Также депутат напомнил, что нужно вакцинировать как можно больше жителей страны до возвращения в школы 17 миллионов детей и нескольких миллионов студентов. Онищенко напомнил, что 1 сентября также закончится основной отпускной период.
«К тому же начнётся рост острых респираторных заболеваний, стартует вакцинация против гриппа. Так что это будет испытанием», – подытожил Онищенко в эфире «Радио 1».
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