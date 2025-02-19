Онищенко рассказал о болезни вейперов

Курение вейпов вызывает оседание в легких маслянистой жидкости, которое вызывает затруднение в дыхании. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он добавил, что это пневмония.

Легкие при этом покрываются тонкой пленкой, состоящей из маслянистой жидкости, которую организм не может вывести, рассказал Онищенко. У больного возникает затруднение в дыхании, так как кислород не проникает через эту масляную пленку.