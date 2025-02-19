Онищенко рассказал о болезни вейперов
Курение вейпов вызывает оседание в легких маслянистой жидкости, которое вызывает затруднение в дыхании. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он добавил, что это пневмония.
Легкие при этом покрываются тонкой пленкой, состоящей из маслянистой жидкости, которую организм не может вывести, рассказал Онищенко. У больного возникает затруднение в дыхании, так как кислород не проникает через эту масляную пленку.
Ранее Минздрав сообщал о новой болезни EVALI, которую вызывает курение вейпов и электронных сигарет. В ведомстве поясняли, что симптомы этого заболевания схожи с коронавирусной инфекцией: температура, слабость, кашель и одышка, патологические изменения в легких.
Президент РФ Владимир Путин 3 февраля подписал закон, увеличивающий административные штрафы за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, вейпов и кальянов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru