Путин подписал закон о повышении штрафов за продажу вейпов детям

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, штраф для физлиц составит 200-300 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц составит до 700 тысяч рублей, а для юрлиц - до двух миллионов рублей.

Кроме того, закон увеличивет штрафы за оптовую или розничную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции и сосательного табака, а также за несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере розничной торговли продукцией, связанной с употреблением табака и никотина.

Ранее замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Виктор Зыков заявил, что электронные сигареты наносят сердечно-сосудистой системе такой же вред, как и обычные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

