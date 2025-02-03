Путин подписал закон о повышении штрафов за продажу вейпов детям
Президент РФ Владимир Путин, подписал закон об увеличивающий административные штрафы за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, вейпов и кальянов.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, штраф для физлиц составит 200-300 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц составит до 700 тысяч рублей, а для юрлиц - до двух миллионов рублей.
Кроме того, закон увеличивет штрафы за оптовую или розничную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции и сосательного табака, а также за несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере розничной торговли продукцией, связанной с употреблением табака и никотина.
Ранее замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Виктор Зыков заявил, что электронные сигареты наносят сердечно-сосудистой системе такой же вред, как и обычные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru