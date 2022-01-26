Онищенко рассказал, можно ли заразиться COVID-19 через посылку
Заразиться коронавирусом через посылку возможно, однако это не основной путь передачи вируса. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Ранее государственное почтовое управление КНР сообщило об ужесточении мер дезинфекции для иностранных посылок. Жителям также посоветовали открывать послания на улице, дезинфицировать содержимое, и только затем вносить в квартиру. Рекомендации прозвучали после того, как в Пекине был выявлен первый случай заражения «омикроном». Власти города полагают, что заражение женщины связано с посылкой из Канады, которая доставлялась на территорию КНР через США и Гонконг.
«Конечно, теоретически эта возможность есть, но она не доминирующая»,- считает Онищенко.
По его словам, чтобы остановить вирус необходимо вакцинироваться и носить маски.
На сегодняшний день нет подтвержденных препаратов, которые бы стопроцентно справлялись с коронавирусом, заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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