Онищенко рассказал, можно ли заразиться COVID-19 через посылку

Ранее государственное почтовое управление КНР сообщило об ужесточении мер дезинфекции для иностранных посылок. Жителям также посоветовали открывать послания на улице, дезинфицировать содержимое, и только затем вносить в квартиру. Рекомендации прозвучали после того, как в Пекине был выявлен первый случай заражения «омикроном». Власти города полагают, что заражение женщины связано с посылкой из Канады, которая доставлялась на территорию КНР через США и Гонконг.

«Конечно, теоретически эта возможность есть, но она не доминирующая»,- считает Онищенко.

По его словам, чтобы остановить вирус необходимо вакцинироваться и носить маски.

На сегодняшний день нет подтвержденных препаратов, которые бы стопроцентно справлялись с коронавирусом, заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

