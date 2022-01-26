Онищенко рассказал, можно ли заразиться COVID-19 через посылку

Заразиться коронавирусом через посылку возможно, однако это не основной путь передачи вируса. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

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Ранее государственное почтовое управление КНР сообщило об ужесточении мер дезинфекции для иностранных посылок. Жителям также посоветовали открывать послания на улице, дезинфицировать содержимое, и только затем вносить в квартиру. Рекомендации прозвучали после того, как в Пекине был выявлен первый случай заражения «омикроном». Власти города полагают, что заражение женщины связано с посылкой из Канады, которая доставлялась на территорию КНР через США и Гонконг.

«Конечно, теоретически эта возможность есть, но она не доминирующая»,- считает Онищенко.

По его словам, чтобы остановить вирус необходимо вакцинироваться и носить маски.

На сегодняшний день нет подтвержденных препаратов, которые бы стопроцентно справлялись с коронавирусом, заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:КоронавирусГеннадий Онищенко
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