Число госпитализированных с COVID-19 в России за сутки снизилось до 12 226
Число новых случаев коронавируса в России продолжает расти, за минувшие сутки подтвердили 74 692 заражения. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
При этом число госпитализаций за 24 часа незначительно снизилось: 12 226 против 12 837 днем ранее.
Кроме того, за прошедшие сутки медики выписали 28 197 пациентов, пишет RT. Вместе с тем, по данным оперштаба, за 24 часа скончались 657 человек с COVID-19, отмечает Ura.ru.
С начала пандемии в стране зарегистрировали 11 315 801 случай заражения коронавирусом, 10 099 937 человек выздоровели, 328 105 пациентов умерли.
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Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru