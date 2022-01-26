Число госпитализированных с COVID-19 в России за сутки снизилось до 12 226

Число новых случаев коронавируса в России продолжает расти, за минувшие сутки подтвердили 74 692 заражения. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 350 млн

При этом число госпитализаций за 24 часа незначительно снизилось: 12 226 против 12 837 днем ранее.

Кроме того, за прошедшие сутки медики выписали 28 197 пациентов, пишет RT. Вместе с тем, по данным оперштаба, за 24 часа скончались 657 человек с COVID-19, отмечает Ura.ru.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 11 315 801 случай заражения коронавирусом, 10 099 937 человек выздоровели, 328 105 пациентов умерли.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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