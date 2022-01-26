Число госпитализированных с COVID-19 в России за сутки снизилось до 12 226

При этом число госпитализаций за 24 часа незначительно снизилось: 12 226 против 12 837 днем ранее.

Кроме того, за прошедшие сутки медики выписали 28 197 пациентов, пишет RT. Вместе с тем, по данным оперштаба, за 24 часа скончались 657 человек с COVID-19, отмечает Ura.ru.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 11 315 801 случай заражения коронавирусом, 10 099 937 человек выздоровели, 328 105 пациентов умерли.

