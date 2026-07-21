Онищенко рассказал, как изменилась структура смертности за 70 лет
21 июля 202611:33
Александра Веснина
Геннадий Онищенко рассказал в пресс-центре НСН о том, как изменилась структура смертности с середины прошлого века, выделив главные угрозы здоровью населения.
Медицина и условия жизни меняются, но угрозы здоровью трансформируются вместе с ними, заявил в пресс-центре НСН академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«У нас меняется структура заболеваемости. Если в 1950–1960‑х годах на первом месте была смертность от травм и инфекций, то сегодня на первое место выходят хронические неинфекционные заболевания. Прежде всего это сердечно‑сосудистые заболевания и онкология. При этом значительную роль продолжают играть и инфекции. На сегодняшний день хронические неинфекционные заболевания унесли жизни 41 миллиона человек — это 70% всех смертей в мире за год. Из них 17,9 миллиона приходится на сердечно‑сосудистые заболевания, 9,3 миллиона — на онкологию, ещё 4,1 миллиона — на хронические респираторные заболевания», — сказал собеседник НСН.
Ранее Онищенко заявил в пресс-центре НСН, что рост онкологической заболеваемости — один из главных вызовов здравоохранения в XXI веке.
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