Сегодня всем необходимо принимать витамины в таблетках, так как современные овощи, выращенные в теплицах, действительно по составу отличаются от выращенных в естественной среде. Об этом НСН рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Хроническая нехватка витамина С добралась до 95% жителей России, пишет Telegram-канал Mash. Так, люди жалуются на постоянные болезни и упадок сил. При этом одной из главных причин этой постзимней «просадки» называют современные бесполезные овощи и фрукты. Онищенко призвал не бить тревогу вокруг недостатка витамина С и отметил, что сегодня это уже норма.