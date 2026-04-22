Онищенко раскрыл, почему всем россиянам нужны витамины в таблетках
Нехватка витамина С у населения — это нормально после длительной и холодной зимы, но восполнить его естественным путем не так-то просто, заявил НСН Геннадий Онищенко.
Сегодня всем необходимо принимать витамины в таблетках, так как современные овощи, выращенные в теплицах, действительно по составу отличаются от выращенных в естественной среде. Об этом НСН рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
Хроническая нехватка витамина С добралась до 95% жителей России, пишет Telegram-канал Mash. Так, люди жалуются на постоянные болезни и упадок сил. При этом одной из главных причин этой постзимней «просадки» называют современные бесполезные овощи и фрукты. Онищенко призвал не бить тревогу вокруг недостатка витамина С и отметил, что сегодня это уже норма.
«Такое есть. Это всегда бывает. И не только с витамином С. У нас всего 13 витаминов, и каждый день мы должны их получать. Поэтому авитаминоз — это нормальное состояние после вот такой длительной, тяжелой, холодной зимы. Сейчас придет период, когда ситуация чуть-чуть поправится, потому что появятся овощи, фрукты. Они и сейчас есть, но, с одной стороны, не всем доступны, а с другой стороны, тепличные овощи по своему составу все-таки не дотягивают до естественных. Поэтому не будем поднимать ажиотаж вокруг витамина С и просто посоветуем людям употреблять витамины после консультации с врачом. Сейчас они, кстати, выпускаются и женские, и мужские, и для детей. Никакой витамин в теле не накапливается. Витамин С может вырабатываться за счет ультрафиолета. Летом он естественно вырабатывается, но мы же сидим в офисах постоянно», - рассказал он.
Ранее исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков раскрыл НСН, что лучше всего покупать биологически активные добавки в аптеках, проверяя маркировку.
Горячие новости
- Онищенко раскрыл, почему всем россиянам нужны витамины в таблетках
- Глава ВТБ Костин рассказал о попытке мошенников его обмануть
- Фицо: Словакия не поддержит санкции против России до открытия «Дружбы»
- Берут за наличку: Почему китайцы скупают жилье в Москве
- Юшков объяснил, почему ЕС частично отказался от санкций против России
- Россиянам назвали опасные для управления автомобилем состояния
- Американский рэпер Flo Rida выступит в Москве 2 и 3 мая
- ВС России ударили по транспортной и портовой инфраструктуре ВСУ
- Lufthansa отменит 20 тысяч летних рейсов для экономии топлива
- Полубелый-полуазиатский: Каким должен быть легальный российский VPN