Взрослый и подросток были ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Губернатор области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале уточнил, в городе Грайворон FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Ранения получил водитель, которого после оказания помощи отпустили из больницы на амбулаторное лечение.

В селе Никольское Белгородского округа беспилотник сдетонировал на парковке торгового объекта торговли. В результате был ранен находившийся рядом 15-летний мальчик.

Ранее Гладков рассказал, что в Белгороде в результате удара украинского БПЛА были повреждены сразу 17 автомобилей, в одном из которых находилась 10-летняя девочка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

