Центробанк опроверг слухи об изменении условий переводов по СБП с 1 мая

Информация о якобы взимании комиссии за переводы по СБП с 1 мая не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на Центробанк РФ сообщает RT.

Регулятор отметил, что условия для граждан и бизнеса не изменятся - переводы до 100 тысяч рублей в месяц по-прежнему без осуществляться комиссии.

«Речь идёт об уточнениях редакционного характера: ранее действовавшие тарифы СБП сведены в один документ, применён термин «Клиент Банка России» с учётом возможности расширения участников системы», — добавили в Центробанке.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что Федеральная налоговая служба России и Центробанк планируют ужесточить контроль за переводами между физлицами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
