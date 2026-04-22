Большинство россиян не думают о безопасном пароле для домашних роутеров, а этим пользуются злоумышленники, рассказал директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско в разговоре с НСН.

МВД предупредило россиян о взломе домашних роутеров. По данным ведомства, злоумышленники способны взять под контроль весь интернет-трафик жертвы. Об этом сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в официальном Telegram-канале. Вураско не удивился этому заявлению.