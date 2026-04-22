Россиян предупредили об опасности домашнего интернета
Все пользуются Wi-Fi дома, но немногие знают, как он работает, заявил НСН Александр Вураско.
Большинство россиян не думают о безопасном пароле для домашних роутеров, а этим пользуются злоумышленники, рассказал директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско в разговоре с НСН.
МВД предупредило россиян о взломе домашних роутеров. По данным ведомства, злоумышленники способны взять под контроль весь интернет-трафик жертвы. Об этом сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в официальном Telegram-канале. Вураско не удивился этому заявлению.
«Это уже старая история, которая всплывает как напоминалка от МВД. Я говорю о ней уже 20 лет. Здесь все зависит от того, что люди используют дефолтные пароли и не меняют их. Мы все пользуемся дома интернетом, но мало кто понимает, как именно работает роутер. Более того, распознать взлом никак не получится, если вы не специалист в области IT. Чтобы этого не допустить надо ставить сложные пароли, менять те, которые установил провайдер. Никаких стандартных и дефолтных быть не должно», — отметил он.
Вураско добавил, что пока неосторожных пользователей не используют в криминальных схемах.
«Если злоумышленники использовали взлом для совершения преступлений с IP-адреса владельца, то человеку не надо доказывать, что он ни при чем. Это должен выяснить прокурор, что замешан был именно он. Да и не было таких случаев, чтобы роутеры ломали под конкретного человека и проворачивали какие-то схемы. Обычно такие атаки идут волнами, чтобы проверить, кого можно взломать, найти уязвимое устройство. Такой же метод хакеры используют в умных камерах и так далее», — указал он.
Ранее ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин дал россиянам советы в эфире НСН, как защитить свой умный телевизор от взлома.
