СМИ: США составили список «хороших и плохих» стран НАТО

Список «хороших и плохих» стран НАТО был составлен администрацией США. Об этом со ссылкой на европейских дипломатов и представителя Пентагона пишет Politico.

«Не впрягутся»: Медведев заявил, что США не помогут ЕС в случае конфликта с РФ

Уточняется, что Белый дом разделил государства по уровню вклада в деятельность Североатлантического альянса. Список был подготовлен накануне недавнего визита в США генсека НАТО Марко Рютте.

«Администрация американского президента Дональда Трампа ищет способы наказать союзников, отказавшихся поддержать войну с Ираном», — указано в публикации.

Ранее Трамп допустил, что членство США в НАТО будет пересмотрено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
