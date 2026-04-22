СМИ: США составили список «хороших и плохих» стран НАТО
Список «хороших и плохих» стран НАТО был составлен администрацией США. Об этом со ссылкой на европейских дипломатов и представителя Пентагона пишет Politico.
Уточняется, что Белый дом разделил государства по уровню вклада в деятельность Североатлантического альянса. Список был подготовлен накануне недавнего визита в США генсека НАТО Марко Рютте.
«Администрация американского президента Дональда Трампа ищет способы наказать союзников, отказавшихся поддержать войну с Ираном», — указано в публикации.
Ранее Трамп допустил, что членство США в НАТО будет пересмотрено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
