«Сотни тысяч страниц!»: По кому ударит использование нейросетей в суде
Нейросетям нельзя доверять написание судебных приговоров, при этом все созданные ими документы придется перепроверять, заявил в интервью НСН адвокат, бывший судья Мосгорсуда Сергей Груздев.
Ранее стало известно, что впервые в истории России искусственный интеллект использовался при подготовке постановления пленума Верховного суда. По словам судьи ВС РФ Вячеслава Горшкова, ИИ использовался «для сбора и обработки информации». Груздев отметил, что не доверил бы нейросетям составление судебных решений.
«Бумажная работа и анализ документов занимает 80% работы в рамках судебной системы. Нейросети – это отличный помощник, но возникает вопрос: кто будет перепроверять за нейронкой, насколько она действительно облегчит работу и не допустит ошибку с учетом того, что на кону стоят судьбы людей? Это же не реферат написать, а вынести решение от лица и именем Российской Федерации и подставить под этим подпись. Я как бывший судья ставлю себя на место человека, который должен написать приговор или какое-то другое судебное решение - никогда в жизни я бы не доверил написание этого искусственному интеллекту на данном этапе. Любая, даже самая маленькая бумажка, которая выходит из суда, является актом власти, она очень важна», - отметил он.
Экс-судья напомнил, что получилось из попытки делать аудиозаписи судебных заседаний.
«Можно провести аналогию с тем, когда придумали аудиопротокол судебного заседания. Судьи, включая меня, подумали тогда: Господи, наконец-то не нужно будет писать эти сотни тысяч страниц протоколов судебных заседаний, это сильно облегчит работу секретаря и судьи, которые потом обязаны проверять все эти документы. А по факту у нас были и печатные протоколы, и аудиопротоколы судебных заседаний. Просто работы стало в два раза больше. Появились дополнительные обязанности по сохранению этой информации на диск, хранению и представлению в суды вышестоящей инстанции. Казалось бы, упрощение самого процесса, а по факту мы получили по объему работы х2», - заключил собеседник НСН.
Руководитель Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман ранее предупредил «Радиоточку НСН», что при поиске в интернете медицинских советов от нейросетей можно найти и надежную информацию, и «безумный мусор».
