Нейросетям нельзя доверять написание судебных приговоров, при этом все созданные ими документы придется перепроверять, заявил в интервью НСН адвокат, бывший судья Мосгорсуда Сергей Груздев.

Ранее стало известно, что впервые в истории России искусственный интеллект использовался при подготовке постановления пленума Верховного суда. По словам судьи ВС РФ Вячеслава Горшкова, ИИ использовался «для сбора и обработки информации». Груздев отметил, что не доверил бы нейросетям составление судебных решений.