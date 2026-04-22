След Украины? Зачем открыли новое антидопинговое расследование против РУСАДА
Светлана Журова заявила НСН, что действующая глава Российского антидопингового агентства Вероника Логинова в 2014 году не имела отношения к пробам спортсменов, но WADA это не останавливает.
Нынешний гендиректор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова на Олимпиаде в Сочи не имела отношения к пробам спортсменов, расследование вокруг нее придумано для продления недопуска россиян на соревнования, заявила НСН депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой. По информации The New York Times, информатор сообщил WADA, будто Логинова якобы причастна к сокрытию положительных допинг-проб российских спортсменов во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Журова назвала эту ситуацию странной во всех отношениях.
«Это очень странная история. Я думаю, что они понимают, что мы выполнили все требования, которые к нам были. Уже надо нас возвращать, а они не хотят, тем более уже стали флаг и гимн возвращать. Дали задание WADA что-то придумать, а здесь любой сигнал от кого-то, кто якобы что-то знает, запускает расследование. В прессе это все выглядит громко, а Вероника Логинова была на образовательных программах, она не имела отношения к пробам, к руководству. Она занималась антидопинговым образованием, чтобы спортсмены разбирались в этом», - пояснила она.
По ее словам, разбирательство спустя 12 лет не имеет смысла, но у WADA другие цели.
«Не удивлюсь, если это какой-то источник из Украины, который что-то сказал. На фоне того, что нас начинают возвращать на международную арену, начинаются новые расследования, и потом по кругу. Они могут придумать все что угодно, чтобы держать нас в нейтральном статусе. Они хотят приостановить желание международных федераций нас восстанавливать. Всем разошлют эту информацию, чтобы все прочитали. Все это глупо, так как прошло фактически 12 лет. Спортсмены, которые были в этот период, либо закончили, либо собираются закончить спортивную карьеру», - добавила она.
Вероника Логинова, с 2021 года возглавляющая РУСАДА, заявила, что спокойно относится к тому, что в отношении нее WADA проводит расследование, передает ТАСС.
