Россиянам назвали товар, которому не грозит дефицит
Широкий выбор и ценовой диапазон позволяют не думать о перебоях с поставками презервативов, заявил НСН Сергей Шуляк.
Перебои с логистикой не грозят аптекам дефицитом презервативов, так как на рынке сложился большой выбор. Однако они подорожают летом, рассказал директор компании DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с НСН.
Компания Karex, производящая презервативы под марками Durex, ONE Condoms и Carex, готовится повысить цены на 30%. Об этом сообщил гендиректор компании Го Миа Киат. Его слова приводит Bloomberg. Шуляк отметил, как эти новости повлияют на Россию.
«В России дефицита презервативов не наблюдается. Конечно, война на Ближнем Востоке подтолкнет цены в долларах и евро к росту из-за повышения цен на энергоресурсы и увеличения расходов на логистику. Однако до нас эти изменения дойдут через несколько месяцев — у нас очень длинное логистическое плечо. Если они подняли цены сейчас, то у нас рост будет заметен ближе к середине лета. Но конечная цена может отличаться, необязательно станет дороже на 30%. В этой категории всегда есть из чего выбирать. У нас есть много разных производителей, разные ценовые диапазоны», — указал он.
Ранее врач-сексолог, психотерапевт Николай Кибрик объяснил НСН снижение интереса у россиян к секс-шопам.
