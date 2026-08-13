В Крыму задержали готовившего теракт агента украинских спецслужб
Агента спецслужб Украины, передававшего данные о военных объектах, задержали в Крыму. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, 55-летний мужчина из Бахчисарайского района связался в мессенжере с представителем Службы безопасности Украины и передавал ему информацию о дислокации воинских частей, военной техники, средств ПВО, пишет RT. Также фигуранту поручили подготовить теракты на железной дороге и следить за автомобилем проживающего в Севастополе военного. Злоумышленник был задержан и не смог выполнить эти задания.
В ходе допроса мужчина рассказал, что предоставлял куратору данные о самолетах и ПВО на аэродроме Бельбек, а также должен был собрать сведения о воинской части в Бахчисарае. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело о госизмене.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудника военного комиссариата в Краснодарском крае, который планировался по заданию спецслужб Украины.
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