Хегсет: США изучают все возможные шаги против Кубы
США рассматривают все возможные меры в отношении Кубы, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр указал на готовность администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отстаивать ключевые стратегические интересы страны. Хегсет подчеркнул, что для Гаваны было бы разумно учитывать это, пишет RT.
«Все опции находятся на столе, включая военные», — заявил шеф Пентагона.
Ранее посол Кубы в России Энрике Орта Гонсалес рассказал, что республика живет перед лицом военной угрозы со стороны США.
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