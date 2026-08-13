Онищенко рассказал, какие прививки поставить детям до начала учебного года
Первоклассникам необходимы прививки от кори, краснухи, эпидемического паротита и АКДС, напомнил НСН Геннадий Онищенко.
До начала учебного года важно поставить ребенку все необходимые прививки, а не просто вакцинировать его от гриппа, заявил в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Во время диспансеризации врач посмотрит и скажет, нужно ли вашему ребенку проводить ревакцинацию. Для начальной школы она обязательна. Для первоклассников это прививки от кори, краснухи, эпидемического паротита и АКДС. Что-то, может, и не надо делать, но это точнее скажут на диспансеризации. В 14 лет, как правило, уже возникает вопрос вакцинации от дифтерии, столбняка и полиеомиелита. Ну и, конечно, массовая вакцинация от гриппа. Даже если один ребенок температурой болен ОРВИ или гриппом, он заразит весь класс: в классе 50 квадратных метров, и там по 25 учеников», - сказал он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что запаса российских вакцин от гриппа к началу нового эпидсезона будет достаточно. По ее словам, отечественные производители готовят запас трехвалентных и четырехвалентных препаратов, напоминает «Радиоточка НСН».
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