«Во время диспансеризации врач посмотрит и скажет, нужно ли вашему ребенку проводить ревакцинацию. Для начальной школы она обязательна. Для первоклассников это прививки от кори, краснухи, эпидемического паротита и АКДС. Что-то, может, и не надо делать, но это точнее скажут на диспансеризации. В 14 лет, как правило, уже возникает вопрос вакцинации от дифтерии, столбняка и полиеомиелита. Ну и, конечно, массовая вакцинация от гриппа. Даже если один ребенок температурой болен ОРВИ или гриппом, он заразит весь класс: в классе 50 квадратных метров, и там по 25 учеников», - сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что запаса российских вакцин от гриппа к началу нового эпидсезона будет достаточно. По ее словам, отечественные производители готовят запас трехвалентных и четырехвалентных препаратов, напоминает «Радиоточка НСН».

