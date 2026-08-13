Два человека пострадали при ночной атаке БПЛА в Башкирии Карты Visa и Mastercard могут уйти с российского рынка из-аз износа В Грузии в ДТП с туристами из Белоруссии пострадали 15 человек Минпросвещения не планирует отменять домашние задания для школьников Психолог рассказала, кто устраивает вечеринки по случаю развода Испанский скейтбордист сделал эффектный трюк на фоне полного солнечного затмения