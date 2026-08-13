Онищенко призвал установить ультрафиолетовые лампы в каждом школьном классе

Минимизировать риск заражения школьников во время занятий можно с помощью ультрафиолетовых ламп для обеззараживания, сказал НСН Геннадий Онищенко.

Установка ультрафиолетовых ламп для обеззараживания в каждом школьном классе помогла бы защитить учеников от инфекций, заявил в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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«Начинают работать управляющие советы школ, и нужно там поднять вопрос о том, чтобы ультрафиолетовые лампы для обеззараживания были в каждом классе. Сегодня наша промышленность производит такие закрытые лампы. Если они будут в каждом классе, это минимизирует риски заражения детей, находящихся длительное время в школьном режиме», - заметил он.

Онищенко также сообщил НСН, что технические возможности позволяют сегодня установить в школах приборы для дистанционного измерения температуры. По его словам, подобный утренний фильтр мог бы помочь остановить распространение респираторных инфекций.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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