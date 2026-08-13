Во всех школах России появятся комиссии по урегулированию споров
Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного процесса сформируют в каждой школе в России до 1 сентября. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.
Как отметил министр, в школы вернут оценку поведения.
«В каждой школе должна быть создана комиссия по урегулированию споров. Там, где она еще не создана, просьба до 1 сентября ее организовать», — заявил Кравцов.
Деятельность таких комиссий будет регулироваться нормативно-правовыми актами в каждом регионе.
Ранее Кравцов сообщил, что отменять домашние задания в школах не планируется.
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