Ректор Бауманки пообещал усложнить правила приема «олимпиадников» в вуз
Должен быть больший разброс между получающими высокие баллы ЕГЭ, сказал в эфире НСН Михаил Гордин.
Из-за большого количества максимально высоких результатов ЕГЭ сложно выявлять самых талантливых, заявил в интервью НСН ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин.
Помощник президента России, экс-министр образования Андрей Фурсенко ранее предложил усложнить задачи Единого госэкзамена чтобы не было такого большого количество стобалльников. На этом фоне в Рособрнадзоре заявили, что пока не планируют усложнять ЕГЭ. Гордин отметил, что в целом согласен с Фурсенко.
«Я согласен с тем, что сказал Андрей Александрович в целом. Но дьявол, как обычно, в деталях. Естественно, нужно что-то с этим делать. Хотелось бы, чтобы в высоких баллах ЕГЭ был больший разброс, чтобы можно было отделить просто талантливых от очень талантливых. Иначе, когда они все скапливаются в зоне 99-100 баллов, их очень трудно различить. В этом основной смысл», - пояснил он.
Фурсенко также высказал мнение, что часть олимпиад себя девальвировала, поэтому нужно отказаться от их значительного количества. Гордин отметил, что ситуация с «перечневыми» олимпиадами меняется, а к Всероссийской вопросов нет.
«Если говорить об олимпиадах, у вузов есть все механизмы для того, чтобы в сегодняшней системе управлять количеством поступающих. Например, Физтех изменил правила в этом году, усилив требования к олимпиадам, и эта проблема стала значительно меньше. Мы тоже будем над этим думать. У самого вуза есть право устанавливать определенные ограничения по использованию результатов олимпиад при приеме. Мы уже в этом году их немного скорректировали, а в следующем тоже будем корректировать, исходя из ситуации, которая сложилась в этот прием. Проблема сейчас не со "всероссами" (Всероссийская олимпиада школьников – прим. НСН). Мы по закону должны принимать их победителей, никто это не оспаривает. Это очень серьезная олимпиада – чтобы в ней победить, нужно действительно очень много трудиться», - разъяснил ректор МГТУ имени Баумана.
Со своей стороны, зам ответственного секретаря приемной комиссии МИФИ Алексей Егоров также указал НСН на проблему с дифференциацией стобалльников, назвав «разумной» инициативу Фурсенко.
«Единый госэкзамен можно усложнить. Это разумное действие с учетом того, что ЕГЭ выступает не только в виде выпускного школьного экзамена, но и вступительного в университет, а значит, должен достаточно точно и четко дифференцировать разные категории абитуриентов и более четко выделять тех, кто сильнее. Иначе получается, что много людей набирают очень высокие баллы, разделение невозможно и, соответственно, возникают сложности, которые были, в том числе, и в эту приемную кампанию», - отметил он.
Депутат Госдумы и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ЕГЭ нужно не усложнять, а «дорабатывать в плане понимания». Вместе с тем он подтвердил, что есть большие сомнения в надежности результатов олимпиад.
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