«Я согласен с тем, что сказал Андрей Александрович в целом. Но дьявол, как обычно, в деталях. Естественно, нужно что-то с этим делать. Хотелось бы, чтобы в высоких баллах ЕГЭ был больший разброс, чтобы можно было отделить просто талантливых от очень талантливых. Иначе, когда они все скапливаются в зоне 99-100 баллов, их очень трудно различить. В этом основной смысл», - пояснил он.

Фурсенко также высказал мнение, что часть олимпиад себя девальвировала, поэтому нужно отказаться от их значительного количества. Гордин отметил, что ситуация с «перечневыми» олимпиадами меняется, а к Всероссийской вопросов нет.

«Если говорить об олимпиадах, у вузов есть все механизмы для того, чтобы в сегодняшней системе управлять количеством поступающих. Например, Физтех изменил правила в этом году, усилив требования к олимпиадам, и эта проблема стала значительно меньше. Мы тоже будем над этим думать. У самого вуза есть право устанавливать определенные ограничения по использованию результатов олимпиад при приеме. Мы уже в этом году их немного скорректировали, а в следующем тоже будем корректировать, исходя из ситуации, которая сложилась в этот прием. Проблема сейчас не со "всероссами" (Всероссийская олимпиада школьников – прим. НСН). Мы по закону должны принимать их победителей, никто это не оспаривает. Это очень серьезная олимпиада – чтобы в ней победить, нужно действительно очень много трудиться», - разъяснил ректор МГТУ имени Баумана.

Со своей стороны, зам ответственного секретаря приемной комиссии МИФИ Алексей Егоров также указал НСН на проблему с дифференциацией стобалльников, назвав «разумной» инициативу Фурсенко.