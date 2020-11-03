Онищенко ответил на слухи о «коллапсе Минздрава» из-за COVID-19

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что трудности из-за коронавируса испытывает медицина не только в России, но и в других странах, сообщает Ura.ru.



Комментируя сообщения о переполненных моргах и очередях в больницах Онищенко отметил, что по отдельным новостям нельзя судить о ситуации во всей стране и, тем более, заявлять о коллапсе Минздрава.