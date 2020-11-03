Онищенко ответил на слухи о «коллапсе Минздрава» из-за COVID-19
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что трудности из-за коронавируса испытывает медицина не только в России, но и в других странах, сообщает Ura.ru.
Комментируя сообщения о переполненных моргах и очередях в больницах Онищенко отметил, что по отдельным новостям нельзя судить о ситуации во всей стране и, тем более, заявлять о коллапсе Минздрава.
Политик заметил, что сейчас крупнейшие больницы перепрофилируют под COVID-19 и больным, которые ожидали там плановую помощь, приходится ждать, пока её перенесут в другое место, что не всегда успевают вовремя.
«Давайте обсуждать каждый конкретный случай, в каждом конкретном случае находить виновных», — добавил Онищенко.
Бывший главный государственный санитарный врач РФ заявил, что с такими трудностями столкнулась не только Россия - по всему миру медицина испытывает трудности, например, с врачами-инфекционистами, а также в обеспечении лекарствами, потому что власти не были готовы и даже не собирались производить так много антиретровирусных препаратов.
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