Онищенко предложил обеспечить россиян масками за счет работодателей

Выполнение требования Роспотребнадзора об обязательном ношении масок в общественных местах можно обеспечить за счет работодателей, приводит «Интерфакс» слова экс-главы этой федеральной службы, академика РАН, первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко.

«Если я работаю в офисе, мой работодатель обязан мне их дать как наемному рабочему? Кто-нибудь это от него потребовал? Потому что о моих правах в договоре написано, что он обеспечит мне безопасные условия работы», - сказал он.

По словам депутата, подобные обязывающие распоряжения также должны сопровождаться расчетами доступности этих масок. Он добавил, что одному человеку в день может потребоваться от двух масок в день на удаленной работе до восьми.

Роспотребнадзор во вторник рекомендовал повсеместное ношение масок в местах массового пребывания людей. Постановлением главного государственного санитарного врача Анны Поповой маски рекомендовано надевать всем без исключения в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Еще одной мерой борьбы с распространением инфекции в Роспотребнадзоре видят запрет на развлекательно-зрелищные мероприятия и работу предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00.

