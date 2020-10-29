Онищенко предложил обеспечить россиян масками за счет работодателей
Выполнение требования Роспотребнадзора об обязательном ношении масок в общественных местах можно обеспечить за счет работодателей, приводит «Интерфакс» слова экс-главы этой федеральной службы, академика РАН, первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко.
«Если я работаю в офисе, мой работодатель обязан мне их дать как наемному рабочему? Кто-нибудь это от него потребовал? Потому что о моих правах в договоре написано, что он обеспечит мне безопасные условия работы», - сказал он.
По словам депутата, подобные обязывающие распоряжения также должны сопровождаться расчетами доступности этих масок. Он добавил, что одному человеку в день может потребоваться от двух масок в день на удаленной работе до восьми.
Роспотребнадзор во вторник рекомендовал повсеместное ношение масок в местах массового пребывания людей. Постановлением главного государственного санитарного врача Анны Поповой маски рекомендовано надевать всем без исключения в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.
Еще одной мерой борьбы с распространением инфекции в Роспотребнадзоре видят запрет на развлекательно-зрелищные мероприятия и работу предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru