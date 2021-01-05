Онищенко объяснил выход Санкт-Петербурга в лидеры по заболеваемости коронавирусом
Впервые с начала пандемии COVID-19 Санкт-Петербург обошел Москву по суточной заболеваемости коронавирусом по нескольким причинам, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на депутата Госдумы, бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко.
По его словам, многие жители Москвы уже переболели коронавирусом, другая часть начала активно прививаться. «Сыграло роль то, как Петербург и Москва празднуют. У нас, например, была закрыта Красная площадь, на Тверской не было традиционных гуляний», — сказал депутат.
Он призвал жителей Москвы и Петербурга активнее прививаться, даже не смотря на праздничные дни.
Ранее Онищенко заявил, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) следует разобраться в ситуации с новым смертельным вирусом, который обнаружил в микробиолог из Демократической Республики (ДР) Конго Жан-Жак Муембе-Тамфум, первооткрыватель вируса Эбола.
По его словам, проверка необходима, чтобы не посеять у людей панику по поводу нового заболевания.
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