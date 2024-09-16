«Не успеем перестроиться!»: Онищенко объяснил опасность теплой осени
Аномально теплая осенняя погода не только нарушает биоритмы организма, но и может грозить засухой и бесснежной зимой, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Задержавшееся тепло в сентябре грозит тем, что организм россиян просто не успеет перестроиться с резким похолоданием, что приведёт к последствиям для организма. Об этом в пресс-центре НСН рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Во-первых, мы по инерции еще одеваемся не по сезону. Все еще хотят показать летние обновки. А осенью любые заболевания обостряются. Наш организм имеет свои биоритмы. Когда они нарушаются, то организм страдает. Если вы нарушили, например, биоритм сна, недоспали пару часов, то это уже плохо. Потом засуха может быть, бесснежная зима с промерзшей землей. Мы можем остаться без озимых. Для горожан резкое похолодание приведет к тому, что организм не успеет адаптироваться», - поделился он.
Ранее Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, что самые страшные детские инфекции – это корь и полиомиелит, корь до сих пор фиксируется в России, поэтому родители очень рискуют, отказываясь прививать детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru