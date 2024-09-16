«90 миллионов вакцин»: Онищенко рассказал, как идет вакцинация от гриппа в России

Вакцинация от гриппа в РФ идет с августа, заказано 90 млн доз вакцин для определенных групп населения. Об этом в пресс-центре НСН рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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«Был принят закон в начале пандемии ковида. Вакцину «Спутник» ввели в состав национального календаря, чтобы для граждан эта вакцина была бесплатной. В Москве сейчас средний темп - 7 тысяч вакцинаций в день. Вакцинация идет, вакцинировать всех подряд нет смысла, а люди с высокой степенью риска, лица с заболеваниями тяжелой фирмы диабетом, кардиологией, бронхолегочной системы, пожилые, они должны привиться. Вакцинация от гриппа началась в августе, «Ростех» получил заказ на 90 млн доз вакцины. По национальному календарю подлежат вакцинации школьники, люди, чья работа связана с контактом с людьми, граждане с медицинскими показаниями», - рассказал он.

Ранее Онищенко в пресс-центе НСН рассказал, что летний подъем заболеваемости коронавирусом в России произошел из-за снятия ограничений на поездки в некоторые страны, летней Олимпиады в Париже и отсутствия ограничений на въезд в РФ.

