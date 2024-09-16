«90 миллионов вакцин»: Онищенко рассказал, как идет вакцинация от гриппа в России
По национальному календарю обязательной вакцинации от гриппа подлежат пожилые люди, люди с медицинскими показаниями, школьники и работники социальной сферы, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Вакцинация от гриппа в РФ идет с августа, заказано 90 млн доз вакцин для определенных групп населения. Об этом в пресс-центре НСН рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
{{related_post_fg8ZQewCC}}
«Был принят закон в начале пандемии ковида. Вакцину «Спутник» ввели в состав национального календаря, чтобы для граждан эта вакцина была бесплатной. В Москве сейчас средний темп - 7 тысяч вакцинаций в день. Вакцинация идет, вакцинировать всех подряд нет смысла, а люди с высокой степенью риска, лица с заболеваниями тяжелой фирмы диабетом, кардиологией, бронхолегочной системы, пожилые, они должны привиться. Вакцинация от гриппа началась в августе, «Ростех» получил заказ на 90 млн доз вакцины. По национальному календарю подлежат вакцинации школьники, люди, чья работа связана с контактом с людьми, граждане с медицинскими показаниями», - рассказал он.
Ранее Онищенко в пресс-центе НСН рассказал, что летний подъем заболеваемости коронавирусом в России произошел из-за снятия ограничений на поездки в некоторые страны, летней Олимпиады в Париже и отсутствия ограничений на въезд в РФ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ с начала попыток вторжения в Курскую область потеряли 14 тысяч бойцов
- ВС России освободили населенные пункты Успеновка и Борки под Курском
- Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергетических объектов в трех областях
- Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с мобильными тарифами
- Hindu: МИД Индии отказался вводить санкции против российских СМИ
- В Бразилии кандидата на пост мэра Сан-Паулу ударили стулом на теледебатах
- В Госдуме одобрили проект о штрафах за незаконную деятельность коллекторов
- СМИ: Против актера Ткачука возбудили дела о контрабанде и хранении наркотиков
- По международной экшн-драме «Амура» выйдет комикс
- Проект федерального бюджета внесут в Госдуму 30 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru