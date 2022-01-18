Эпидемиолог сообщил, сколько времени займет распространение «омикрона» до регионов РФ

Стало известно о прогнозе по распространению штамма «омикрон» до регионов России, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

По его словам, распространение COVID-19 займет от двух недель. «Быстро, потому что каникулы завершились тем, что к нам из 20 стран привезли омикрон. Были страны-лидеры, из которых привозили больше или меньше, но разлетелись-то они везде», — сказал эксперт.

Про его словам, в настоящее время ввоз из-за границы не является основным источником заражения в России, поскольку вирус циркулирует внутри РФ.

Ранее стало известно, по каким симптомам можно распознать новый штамм коронавируса «омикрон». COVID-19 проникает в организм через слизистые — например, через слизистую оболочку глаза.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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