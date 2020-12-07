О последствиях предновогодней диеты предупредила диетолог

Целенаправленное похудение к Новому году не дает существенных результатов и может спровоцировать обострение или появление болезней, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога Нурию Дианову.

По ее словам, люди жестко ограничивающие себя в еде, нервничают, часто срываются, из-за чего диета может закончится депрессией. По словам диетолога, возможно обострение или появление желудочно-кишечных заболеваний. Дианова советует правильно организовать питание и получать от еды удовольствие, сбрасывая при этом лишний вес.