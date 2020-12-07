О последствиях предновогодней диеты предупредила диетолог
Целенаправленное похудение к Новому году не дает существенных результатов и может спровоцировать обострение или появление болезней, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога Нурию Дианову.
По ее словам, люди жестко ограничивающие себя в еде, нервничают, часто срываются, из-за чего диета может закончится депрессией. По словам диетолога, возможно обострение или появление желудочно-кишечных заболеваний. Дианова советует правильно организовать питание и получать от еды удовольствие, сбрасывая при этом лишний вес.
При этом худеть рекомендуется не более 2-4 килограмма в месяц.
Как сообщалось, яблочный пирог и шоколад – сладости, которые диетологи считают допустимыми при похудении, сообщает издание La Gaceta de Salamanca со ссылкой на диетологов.
При выборе шоколада специалисты рекомендуют выбирать продукт с содержанием какао не менее 70 процентов. Яблочный пирог советуют приготовить дома с использованием желатина и кусочками свежих фруктов.
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