Диетологи рассказали о полезных при диете сладостях
Яблочный пирог и шоколад – сладости, которые диетологи считают допустимыми при похудении, сообщает издание La Gaceta de Salamanca со ссылкой на диетологов.
При выборе шоколада специалисты рекомендуют выбирать продукт с содержанием какао не менее 70 процентов. Яблочный пирог советуют приготовить дома с использованием желатина и кусочками свежих фруктов.
Легкий десерт на основе ягод, фруктов и йогурта предлагается сделать напитком для перекуса.
По мнению нутрициолога Карлы Нот, от фруктов, несмотря на расхожее заблуждение, потолстеть нельзя. Также она рекомендует употреблять вместо конфет изюм, курагу, финики и вишню.
Диетологи рекомендуют умеренность при употреблении сладкого, чтобы не изнурять себя постоянными диетами.
Ранее доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков в эфире НСН заявил, что зависимость от сахара у человека намного сильней, чем от героина.
«Мы съедаем от 600 грамм до 1,5 килограммов сахара в день. Всемирная организация здравоохранения ещё 10 лет назад давала рекомендации ограничить употребление сахара до 50 граммов в сутки. Есть такое понятие как углеводная зависимость, она аналогична наркотической зависимости, потому что процент людей, которые избавляются от этой зависимости хотя бы на год, составляет 5%. Героиновых наркоманов, которые удерживаются в течение года – 10%. То есть зависимость сильнее, чем при героине», - подчеркнул Ковальков.
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