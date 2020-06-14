Диетологи рассказали о полезных при диете сладостях

Легкий десерт на основе ягод, фруктов и йогурта предлагается сделать напитком для перекуса.

По мнению нутрициолога Карлы Нот, от фруктов, несмотря на расхожее заблуждение, потолстеть нельзя. Также она рекомендует употреблять вместо конфет изюм, курагу, финики и вишню.

Диетологи рекомендуют умеренность при употреблении сладкого, чтобы не изнурять себя постоянными диетами.

Ранее доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков в эфире НСН заявил, что зависимость от сахара у человека намного сильней, чем от героина.

«Мы съедаем от 600 грамм до 1,5 килограммов сахара в день. Всемирная организация здравоохранения ещё 10 лет назад давала рекомендации ограничить употребление сахара до 50 граммов в сутки. Есть такое понятие как углеводная зависимость, она аналогична наркотической зависимости, потому что процент людей, которые избавляются от этой зависимости хотя бы на год, составляет 5%. Героиновых наркоманов, которые удерживаются в течение года – 10%. То есть зависимость сильнее, чем при героине», - подчеркнул Ковальков.

