Вассерман раскрыл, из-за чего депутаты лишатся телефонов на заседаниях Госдумы
Анатолий Вассерман рассказал НСН, что во время минуты молчания в Госдуме звенело несколько телефонов, поэтому депутатам действительно стоит отказаться от гаджетов на заседаниях по его собственному примеру.
Некоторые депутаты вынуждены постоянно оставаться на связи, однако есть ситуации, когда громкие звонки мобильных телефонов в ходе пленарного заседания недопустимы. Об этом в беседе с НСН заявил депутат Госдумы и член комитета по просвещению Анатолий Вассерман.
Депутаты Госдумы будут сдавать мобильные телефоны при входе в зал пленарных заседаний, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Как пишут «Ведомости», поводом для введения меры стала ситуация с депутатом Еленой Драпеко, которая разговаривала по телефону во время выступления руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева. Однако Вассерман назвал и другую причину, побудившую такое предложение.
«Лично я не беру в зал заседания мобильный телефон. В первый месяц работы в Госдуме делал так, но потом понял, что это изрядно мешает работать. Сегодня прямо во время минуты молчания по погибшим в Старобельске мобильные телефоны у нескольких человек звонили в полный голос. Очень многие депутаты действительно вынуждены постоянно оставаться на связи, но я понимаю, чем вызвано такое предложение Володина. Думаю, он не зря об этом сказал. Не знаю, когда конкретно будет принято решение и каким оно будет. Но причина, вызвавшая это обсуждение, мне понятна», - сказал он.
Ранее в Госдуме ограничили доступ журналистов на балкон, с которого велась съемка пленарных заседаний. Как отмечали СМИ, председатель Госдумы Вячеслав Володин отчитал фотографов думского пула за стремление «подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде», напоминает «Радиоточка НСН».
