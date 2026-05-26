Депутаты Госдумы будут сдавать мобильные телефоны при входе в зал пленарных заседаний, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Как пишут «Ведомости», поводом для введения меры стала ситуация с депутатом Еленой Драпеко, которая разговаривала по телефону во время выступления руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева. Однако Вассерман назвал и другую причину, побудившую такое предложение.

«Лично я не беру в зал заседания мобильный телефон. В первый месяц работы в Госдуме делал так, но потом понял, что это изрядно мешает работать. Сегодня прямо во время минуты молчания по погибшим в Старобельске мобильные телефоны у нескольких человек звонили в полный голос. Очень многие депутаты действительно вынуждены постоянно оставаться на связи, но я понимаю, чем вызвано такое предложение Володина. Думаю, он не зря об этом сказал. Не знаю, когда конкретно будет принято решение и каким оно будет. Но причина, вызвавшая это обсуждение, мне понятна», - сказал он.

Ранее в Госдуме ограничили доступ журналистов на балкон, с которого велась съемка пленарных заседаний. Как отмечали СМИ, председатель Госдумы Вячеслав Володин отчитал фотографов думского пула за стремление «подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде», напоминает «Радиоточка НСН».

