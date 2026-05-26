Одесса готовится к обороне: Эксперт назвал главный страх Лондона на Украине
Для Лондона самым тревожным сценарием на Украине является возможное наступление российской армии на Одессу и последующее освобождение города. В этом случае Великобритания лишится выхода к Черному морю через территорию Украины, заявил «Газете.Ru» военный эксперт Владимир Евсеев.
По словам эксперта, именно поэтому Вооруженные силы Украины сейчас занимаются фортификационным укреплением Одессы, чтобы повысить ее обороноспособность. Он подчеркнул, что Британия во многом определяет курс нынешних украинских властей.
Евсеев отметил, что действия по укреплению Одессы отражают желание британцев любой ценой удержать юг Украины под собственным контролем. Он также пояснил, что речь идет именно о контроле Лондона, а не киевского режима.
Если Одессу «отрежут» от основной части Украины со стороны суши, то освобождение города российскими войсками станет неизбежным, считает эксперт. Поэтому взятие Одессы — это самое опасное, что британцы видят для себя, резюмировал Евсеев.
Ранее в результате удара ВС РФ по объектам ВСУ под Одессой были ликвидированы не менее 15 французских военных, прибывших на Украину для работы с высокоточным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Дегтярев: FISU допустила до соревнований всех российских спортсменов
- Военные США перехватили 108 судов с начала блокады иранских портов
- Путин сообщил о почти $30 млрд капиталовложений РФ в экономику Казахстана
- Одесса готовится к обороне: Эксперт назвал главный страх Лондона на Украине
- Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом» на $5,5 миллионов
- Вассерман раскрыл, из-за чего депутаты лишатся телефонов на заседаниях Госдумы
- СМИ: правительство России готовит новый запрет на экспорт топлива
- Нутрициолог объяснила, почему частые перекусы вредны для здоровья
- Росавиация сообщила правила особого режима полетов над Москвой
- Накопилось: Что придется «разгребать» Шохину в должности бизнес-омбудсмена