Для Лондона самым тревожным сценарием на Украине является возможное наступление российской армии на Одессу и последующее освобождение города. В этом случае Великобритания лишится выхода к Черному морю через территорию Украины, заявил «Газете.Ru» военный эксперт Владимир Евсеев.

По словам эксперта, именно поэтому Вооруженные силы Украины сейчас занимаются фортификационным укреплением Одессы, чтобы повысить ее обороноспособность. Он подчеркнул, что Британия во многом определяет курс нынешних украинских властей.

Евсеев отметил, что действия по укреплению Одессы отражают желание британцев любой ценой удержать юг Украины под собственным контролем. Он также пояснил, что речь идет именно о контроле Лондона, а не киевского режима.