СМИ: правительство России готовит новый запрет на экспорт топлива

Правительство России рассматривает возможность временно запретить экспорт авиационного керосина и дизельного топлива. Об этом РБК сообщили два источника в нефтяной отрасли.

По словам одного из собеседников, вопрос обсуждался во вторник, 26 мая, на совещании у вице-премьера Александра Новака по ситуации на топливном рынке. Сейчас ожидается согласование инициативы с Минэкономразвития, после чего определят сроки вступления решения в силу.

«Ударит по дизелю»: В России оценили перспективы роста цен на топливо

Источники уточнили, что ограничения экспорта авиакеросина и дизтоплива могут продлиться один-два месяца.

По данным ТАСС запрет на экспорт дизеля и керосина может затронуть всех участников топливного рынка.

В России до 31 июля 2026 года действуют ограничения на экспорт бензина. Они были распространены на непосредственных производителей нефтепродуктов, но не затрагивают поставки в рамках международных межправительственных соглашений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
ТЕГИ:Правительство РоссииЭкспортТопливо

Горячие новости

Все новости

партнеры