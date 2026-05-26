Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом» на $5,5 миллионов

«Питтсбург» подписал новый контракт с трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе команды Евгением Малкиным. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с 39-летним российским нападающим рассчитано до конца сезона-2026/27. Зарплата хоккеиста по новому договору составит $5,5 млн. Предыдущий контракт россиянина с клубом истекал после окончания текущего сезона.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой он трижды завоевывал Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ форвард набрал 61 очко (19 голов + 42 передачи) в 56 матчах. В плей-офф на его счету 3 очка (2+1) в шести встречах.

В составе сборной воспитанник магнитогорского «Металлурга», Малкин, дважды становился чемпионом мира, а также завоевал два «серебра» и три «бронзы».

В начале мая Малкин заявил, что не рассматривает вариант продолжения карьеры в Континентальной хоккейной лиге, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
